Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me 6.6.2025

In dieser Folge trifft Rea Garvey auf den sympathischen Multiinstrumentalisten Malik Harris. Gemeinsam werfen sie einen Blick auf Maliks beeindruckenden musikalischen Weg – von seinen Anfängen, auf der Bühne des Eurovision Song Contests 2022, bis hin zum Tour-Support von erfolgreichen Künstlern wie James Blunt und Calum Scott. Malik spricht darüber, wie er aus Rückschlägen neue Motivation schöpft, warum Träumen für ihn eine unverzichtbare Quelle der Kreativität ist und weshalb ihm seine Familie so viel bedeutet. Er erzählt, wie er seine Gefühle durch das Schreiben von Songtexten sortiert und warum es so wichtig ist, sich manchmal bewusst eine Pause zu gönnen. Natürlich wird es auch musikalisch: Rea und Malik performen gemeinsam ausgewählte Songs unplugged: „Dreamer“ – Malik Harris „Lonely“ – Justin Bieber Songs in der Folge: „Last Request“ – Paolo Nutini „APT.“ – Rosé, Bruno Mars „You Need Me I Don’t Need You“ – Ed Sheeran „Dreamer“ – Malik Harris „Without Me“ – Eminem

