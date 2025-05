Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me 9.5.2025

In dieser Folge begrüßt Rea Garvey den Sänger Tim Kamrad – bekannt durch seinen Ohrwurm-Hit „I Believe“. Gemeinsam sprechen sie darüber, wie sehr seine Familie ihn unterstützt hat, warum man als Musiker einen langen Atem braucht und manchmal sogar im Regen ohne Publikum spielen muss, um am Ende erfolgreich zu werden. Rea möchte wissen, woher Tim seine Energie nimmt, warum er sich mit einem Einser-Abitur dazu entschieden hat, Musiker zu werden und was ihn am Musikmachen begeistert. ußerdem geht es um Justin Timberlakes „Cry Me A River“ – seinen ultimativen Breakup-Song – und welche Art von Musik ihn vor Auftritten pusht.

Die Unplugged Songs könnt ihr exklusiv in der ARD Audiothek hören:

„Hit The Road Jack“ – Ray Charles

„Love Yourself“ – Justin Bieber

Songs in der Folge:

„I Believe“ – Kamrad

„Cry Me A River“ – Justin Timberlake

„Riff/Raff“ – AC/DC

„Find“ – Kamrad

