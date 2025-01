Marc Michaelis ist Eishockey-Nationalspieler und Eigengewächs der Adler Mannheim. Er hat viele Jahre in den USA verbracht, zunächst am College und später in der NHL gespielt. Danach ging es in die Schweiz. Mittlerweile ist er nach Hause zurückgekehrt und trägt nun als Kapitän das Trikot seiner Herzensmannschaft, der Adler Mannheim. Zwischendurch musste er eine schwere Verletzung und Krankheit durchstehen, die seine Karriere beinahe beendet hätte. Wie schwer diese Zeit für ihn war, erzählt er hier.

Außerdem gibt er einen Blick hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten Eishockeymannschaften Deutschlands. Wer sorgt für die Playlist, und welche Musik läuft in der Kabine? Ihr erfahrt, wie sein Debüt damals in der NHL verlief und wie nervenaufreibend sein erstes Spiel für die Adler Mannheim war. Nach diesem Gespräch war Kristian zudem klar: Eishockeykabinen sollte man aus olfaktorischen Gründen lieber meiden.

