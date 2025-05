In dieser Folge begrüßt Rea Garvey Entertainerin und Sängerin Evelyn Weigert. Sie hat nicht nur unzählige Shows moderiert, sondern auch als Mitglied einer Coverband performt. Ein Plattenvertrag war schon zum Greifen nah, doch das Singen auf Deutsch ließ sie zögern. So blieben ihre eigenen Songs bis heute auf der Festplatte zuhause – ungehört. Mit Rea spricht sie offen darüber, wieso das so ist und woher sie kommt. Ihr Musikgeschmack ist nostalgisch ist, was aber nicht heißt, dass sie traurige Musik bei Abschieden feiert. Als Mutter von zwei Kindern ist ihr Alltag alles andere als ruhig, aber sie verrät unter anderem: mit Countrymusik und Bossa Nova träumt sie sich manchmal in eine andere Welt. Mit Rea singt Evelyn zwei exklusive Coversongs, die es nur in der ARD Audiothek zu hören gibt. Unplugged Songs: „ L-O-V-E “– Nat King Cole „Islands In The Stream“ – Dolly Parton & Kenny Rogers Songs in dieser Folge: „My Cherie Amour “– Stevie Wonder „On The Road Again “ – Willie Nelson Unser Podcast-Tipp der Woche: https://1.ard.de/score_snacks_cp

Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me 2.5.2025

Mit Rea singt Evelyn zwei exklusive Coversongs, die es nur in der ARD Audiothek zu hören gibt.

Unplugged Songs:

„ L-O-V-E “– Nat King Cole

„Islands In The Stream“ – Dolly Parton & Kenny Rogers

Songs in dieser Folge: „My Cherie Amour “– Stevie Wonder „On The Road Again “ – Willie Nelson Unser Podcast-Tipp der Woche: https://1.ard.de/score_snacks_cp