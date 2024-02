per E-Mail teilen

in Pocket speichern

SWR3 versorgt euch nicht nur aktuell und rund um die Uhr im Radio mit den wichtigsten Infos für euren Tag. Auch unsere spannenden Podcastformate könnt ihr jederzeit zu Hause und unterwegs anhören. Die häufigsten Fragen rund um das Thema Podcast und natürlich die passenden Antworten findet ihr hier.

Als Podcast bezeichnet man viele verschiedene Arten von Audiobeiträgen die eines gemeinsam haben: man kann sie jederzeit anhören, indem man sie einfach runterlädt oder direkt online streamt. Podcasts können kurze Comedysketche oder mehrstündige Reportagen sein. Inhaltlich kann es um komplexe wissenschaftliche Themen gehen oder man hört einfach nur zwei Menschen beim Labern zu.

Bei SWR3 gibt es Podcasts, wie zum Beispiel Doktorspiele, die ihr nur online hören könnt, aber auch Inhalte aus dem Radioprogramm die man aber auch online abonnieren kann wie Die größten Hits und ihre Geschichte.

Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten:

Um einen Podcast anzuhören, brauchst du eigentlich nur ein Smartphone oder einen Computer und eine Internetverbindung.

Alle SWR3-Podcasts findest du direkt hier auf der Website und kannst sie im Browser anhören.

Oder du gehst in die ARD-Audiothek, dort kannst du den Podcast auch entweder direkt hören oder einfach runterladen und mit jedem Musikabspielprogramm öffnen.

Auf dem Smartphone kannst du in der SWR3-App oder in der ARD-Audiothek-App anhören oder runterladen.

Unsere Podcasts kannst du aber auch auf den anderen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und vielen mehr, finden und anhören.

Die Podcasts kannst du entweder direkt im Browser, in der SWR3-App, in der ARD-Audiothek-App oder mit allen anderen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und weitere anhören.

Die meisten Apps stellen eine große Auswahl an Angeboten bereit. Die ARD-Audiothek-App stellt alle Beiträge aus dem Programm der ARD und des Deutschlandfunks zur Verfügung.

Die meisten Podcast-Apps haben ein Suchfenster, in dem du ganz einfach den Namen deiner Lieblingssendung eintippen kannst. Wenn deine Sendung im Angebot der App oder des Programms enthalten ist, kannst du die Sendung ganz einfach abonnieren. Sobald du einen Kanal abonnierst, findest du den Podcast auf deiner Startseite, unter deinen Abonnements oder kannst einstellen, dass du bei der Veröffentlichung einer neuen Folge eine Benachrichtigung bekommst.

Nein. Einige Apps haben exklusive Formate, die sie nur auf ihren eigenen Plattformen anbieten. Die Podcasts der ARD findest du aber auf fast allen Apps.

Jein. Leider können wir aus verschiedenen Gründen keine umfassenden Archive unserer Podcasts anbieten, denn wir müssen sparsam mit Speicherplatz und Bandbreite im Internet umgehen. Außerdem verbietet uns der Rundfunkstaatsvertrag, unsere Inhalte unbegrenzt anzubieten. Deshalb sind einige Podcasts begrenzt und besonders alte Folgen verschwinden aus unserem Online-Player und den Feeds. Manche Podcast-Portale speichern alte Folgen auch länger, so dass du sie vielleicht dort noch bekommst.

Am besten schreibst du uns über das Kontaktformular eine kurze E-Mail, in der du dein Problem schilderst. Bitte schreib uns auch ein paar Details zu deinem Computer und den verwendeten Programmen und schick uns Links mit, die nicht funktionieren – so können wir manche Probleme nachstellen und dir ganz sicher helfen.