Das SWR3 DAS MAGAZIN hat sich mit Christopher Jähnert und Kilian Pfeffer unterhalten und einige Informationen zum Ablauf des Podcast erhalten.

Wie kam es denn zur Idee, noch mal tiefer in den Fall einzutauchen?

Christopher Jähnert beantwortet die Frage: Mein Kollege Kilian Pfeffer und ich haben uns zufällig darüber unterhalten, was eigentlich Christian Wulff heute so macht. Man sieht ihn kaum noch, er hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – obwohl er ja freigesprochen wurde. Und je länger wir uns darüber unterhalten haben, desto mehr ist uns bewusst geworden, was für eine dramatische Geschichte das war. Und auch, wie viele Fragen da noch offen sind. Da war klar: Wir müssen das machen!

Wer kommt im Podcast zu Wort? Ihr sprecht auch mit Christian Wulff persönlich über die Affäre. Wie steht er heute zu den Geschehnissen?

Mit Christian Wulff persönlich sprechen zu können, war nicht ganz einfach, weil er selbst gar nicht mehr über die Geschehnisse reden wil. Er sagt, dass er damit abgeschlossen habe. Das hat uns einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, bis er uns doch ein Interview gegeben hat. Und wir haben auch mit dem gesprochen, der immer als der große Gegenspieler von Wulff galt: dem damaligen Chefredakteur der Bild, Kai Diekmann. Außerdem haben wir noch mit vielen Journalisten und anderen Zeitzeugen geredet, die uns geholfen haben, die Dinge einzuordnen. Und wir haben auch viele vertrauliche Gespräche mit Informanten geführt.

Die berühmte Mailbox-Nachricht von Christian Wulff an Kai Diekmann: Ihr konntet das Original anhören. Wie fühlt es sich an, so nah an einem so bedeutenden Fall zu sein?

Das war schon eine sehr spannende Recherche. Auch die Mailbox-Nachricht von Christian Wulff zu hören. Weil wir uns dadurch auch selbst eine Meinung bilden konnten, was genau da vorging. Dafür reicht es nicht immer, nur einen Text zu lesen. Man muss auch mal die Stimme hören – ob sie zittert, ob da vielleicht jemand nervös ist oder sauer. Das kann man nicht unbedingt herauslesen, aber hören schon. Und insgesamt war das alles immer unglaublich spannend für uns. Kilian und ich kannten zwar grob die Geschichte und wussten, was da vor zehn Jahren ungefähr abging. Aber wir haben noch mal so viel Neues erfahren.

Wie lange habt ihr an dem Projekt gearbeitet?

Wir haben im Sommer 2020 damit angefangen zu recherchieren und Interviews zu führen. Wir haben also über ein Jahr lang daran gearbeitet – das war anstrengend und intensiv, aber auch unfassbar spannend. Am Ende hatten wir, glaube ich, so an die 50 Stunden Interviewmaterial.

