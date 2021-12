Warum klebt der Kleber überall nur nicht in der Tube?

Der Kleber klebt nicht in der Tube, weil er Luft zum Aushärten braucht. Und speziell ist es die Luftfeuchtigkeit, mit der der Klebstoff aushärtet. Wenn der Kleber mit Luftfeuchtigkeit in Berührung kommt, dann kommt es zu einer chemischen Reaktion der unterschiedlichen Bestandteile. Das heißt, solange die Klebstofftube verschlossen ist, kommt keine Luftfeuchtigkeit an den Kleber und er klebt auch nicht. Wenn er aus der Tube rauskommt, kommt er mit Luft in Verbindung und klebt.

Antwort von Dr. Andrea Gutacker, Chemikerin und Laborleiterin bei Henkel

