Manchmal sieht man auf Autobahnen LKW mit mehreren Zahlen untereinander, die nach Tempolimit aussehen. Welche gilt denn davon?

Geschwindigkeitsangaben an LKW, rot umrahmt wie ein Schild zum Tempolimit, die haben bei uns in Deutschland keine Bedeutung.

Es gibt aber Länder, in denen diese Angaben auf dem Laster vorgeschrieben sind. Die Polizei, die in den entsprechenden Ländern den Verkehr kontrolliert, sieht dann, wie schnell die jeweiligen Laster fahren dürfen. Mehrere Aufkleber auf einem Laster können zum Beispiel für verschiedene Straßentypen gelten, also Landstraße oder Autobahn oder für bestimmte Fahrsituation, also ob der LKW mit Anhänger unterwegs ist oder Gefahrgut geladen hat.

Für welche LKW und für welche Fahrsituation die Tempolimits gelten und wie viele verschiedene Angaben nötig sind, das ist von Land zu Land unterschiedlich und deshalb pauschal nicht zu beantworten. Wichtig aber: Die Angaben gelten immer nur für das Land, in dem der LKW zugelassen ist.

Antwort von Johannes Boos vom ADAC

