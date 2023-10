Sprudel, Selters, Mineralwasser: Die Deutschen lieben Mineralwasser mit Kohlensäure besonders. Und es bleibt tatsächlich länger frisch als stilles Wasser. Aber wie kam man auf die Idee mit der Kohlensäure?

Also richtig erfinden musste das keiner, weil Sprudel auch ganz natürlich vorkommen kann, zum Beispiel in der Nähe von Vulkanen, wie in der Eifel. Vor so circa 200 Jahren glaubte man aber, das Sprudelwasser eine heilende Wirkung hätte. Also da gab es Versuche, Cholera einzudämmen, was damals in Europa noch richtig kursierte und über verseuchtes Trinkwasser übertragen wurde.

Deswegen war das Interesse groß, dass man Sodawasser auch künstlich herstellen kann. Und das ist dann dem englischen Chemiker Josef Priestley erstmals gelungen.

Antwort von Lilly Zerbst, SWR Wissenschaftsredaktion

Mailt uns eure kurze Frage an frage@swr3.de