Es sieht ulkig aus: Hühner und Tauben bewegen ihren Kopf ruckartig vor und zurück, wenn sie laufen. Was ist der Grund dafür?

Die Augen von Hühnern sind nicht so ausgerichtet wie unsere Augen, sondern nach links und rechts geneigt. Hühner haben also nur einen ganz kleinen Winkel, in dem sie räumlich sehen können. Die Kopfbewegung der Tiere ist also an die Augen gebunden. Wenn Hühner einen Schritt nach vorne gehen, bleibt der Kopf erstmal stehen, damit die Augen alles fixieren können. Wenn das Bild gespeichert ist, wird der Kopf nachgezogen. So haben Hühner ein konstantes Bild.

Ab einer bestimmten Schrittfrequenz, das heißt, wenn sie ganz schnell rennen, wird dieser Kopplungsmechanismus ausgeklinkt. Dann halten sie den Kopf nach vorne ausgestreckt, um sehen zu können.

Antwort von Prof. Dr. Werner Bessei - Hühner-Experte von der Uni Hohenheim in Stuttgart

