Ein unangenehmer Gedanke: Wie kontrollieren die Fahrer während eines Autorennens ihre Blase?

Natürlich, wenn man auf die Toilette muss, während des Fahrens ist es sehr sehr unangenehm. Und als Rennfahrer im Fahrzeug sollte man das möglichst vor dem Start tun, so wie bei mir auch mit dem Safety-Car. Die meisten Fahrer gehen vor dem Rennen nochmal kurz auf die Box.

Sollte es dann doch mal während des Rennens aufkommen, dann bleibt einem nichts anderes übrig, wie einfach in den in den Sitz zu pinkeln. Das letzte Mal hat man das wahrscheinlich als kleines Kind gemacht, in die Windel. Hier, in dem Fall hat man eine feuerfeste Unterwäsche an und zum Glück keinen Beifahrer neben sich. Also von dem her ja... Sollte es so weit kommen, gibt es keine andere Möglichkeit.

Antwort von Bernd Mayländer, Formel-1-Safetycar-Fahrer

