In Träumen spielen Bilder oft eine große Rolle. Können blinde Menschen im Traum vielleicht sogar sehen?

Es ist so, dass blinde Menschen auch so träumen, wie sie tagsüber wahrnehmen. Als ich blind wurde, habe ich am Anfang immer noch mehr in Bildern geträumt, also habe alles gesehen. Das hat dann im Laufe der Jahre nachgelassen. Und jetzt passiert ganz viel über verbale Geschichten.

Unterschied: Von Geburt an blind oder später erblindet

Aber meine Freundin zum Beispiel ist von Geburt an blind. Und die sagt, wenn sie träumt, dass sie auf einer Parkbank sitzt und ein kleiner, süßer Hund vorbeikommt, dann spürt sie die Parkbank unterm Hintern und das flauschige Fell vom Hund unter den Fingern.

Also, man träumt so, wie man tagsüber auch wahrnimmt.

Antwort von Torsten Büchner vom Kompetenzzentrum für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung

Mailt uns eure kurze Frage an frage@swr3.de