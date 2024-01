Wann ist der richtige Zeitpunkt für Kinder? Ist die Karriere dann vorbei? Fragen, die sich meistens Frauen und nicht Männer stellen. Wo hakt es noch in unserer Gesellschaft?

Gerade Frauen kommen beim Thema Kind und Karriere oft an ihre Grenzen, wenn es darum geht alles unter einen Hut zu bekommen. Wegen Hürden im Unternehmen, in der Gesellschaft, im privaten Umfeld, wegen politischen Entscheidungen.

Mütter und Väter: Gleiche Chancen im Job?

Eine Frau mit Kind und Karriere ist Stefanie Werner. Sie hat eine Tochter – und sie ist Abteilungsleiterin in einem großen Automobilkonzern. Sie teilt sich diese Position mit einer Tandem-Partnerin. Das bedeutet: Beide arbeiten 30 Stunden in der Woche, als 75 Prozent. Trotzdem: Ihr Weg war und ist ein anderer, als der ihrer männlichen Kollegen.

Wenn ich gesehen habe, Kollegen sind Väter geworden, ja, dann waren die mal zwei Monate in Elternzeit. Dann kamen die aber zurück, die waren wieder da, dann sind die kurz drauf befördert worden. Die haben sich diese Fragen gar nicht gestellt, wie ich sie mir immer gestellt habe, so nach dem Motto: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder ist er das nicht?

Berufstätige Eltern: Das sind eure Rechte!

SWR-Doku: „Mit Kindern an die Spitze“

Warum sind Kind und Karriere heute immer noch für Frauen die Herausforderung? Und in den meisten Fällen nicht für Männer? Die ARD-Dokumentation Mit Kindern an die Spitze geht dieser Frage nach. Zehn Mütter – Abteilungsleiterinnnen, Start-Up-Gründerinnen, Lenkerinnen großer Unternehmen – geben ehrliche Einblicke in ihr Leben als Chefin und Mutter. Und zeigen damit auch: Wo läuft es für Mütter in unserer Gesellschaft noch schief? Mit Kindern an die Spitze ist Teil der Doku-Reihe Kids + Trouble. Ihr könnt alle Folgen in der ARD-Mediathek anschauen:

