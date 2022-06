"Sex am Arbeitsplatz”! Naja, eigentlich geht es mehr um Beziehungen am Arbeitsplatz. Aber “Sex am Arbeitsplatz” klingt als Titel einfach besser... Max schildert seine ganz persönlichen Erfahrungen und macht komische Dinge mit seinem Mund.

Chefs und Mitarbeiter, Lehrer und Schüler, Praktikanten und Kollegen:

Wir hören persönliche Erfahrungen und Geschichten, die ihr uns zugesendet habt und lernen außerdem was rechtlich in Deutschland überhaupt erlaubt ist.

Wie kann man Arbeit und Freizeit voneinander trennen, wenn man mit einem Kollegen zusammen ist? Und wie geht es nach einer Trennung dann weiter?

Viel Spaß bei der Märchenstunde mit Max und Sabrina! mehr...