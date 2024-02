per E-Mail teilen

Die Kabarettistin der Alltagsproblematik

Ernährungs-Ekstase

Ruscher, Tomkins und der goldene Kürbis

Bilder von Barbara Ruscher

ON STAGE Überzeugt die Mutter vor allem mit ihrem Verständnis für 08/15-Probleme. „Ich lebe in Köln-Sülz, einem der kinderreichsten Stadtviertel Deutschlands. Da kommst du nur rein, wenn du einen Storch als Haustier hast. Dort leben gut situierte Akademiker-Eltern mit Bioladen-Flatrate … und ich! Bei uns in Sülz kriegen die Karnickel im Vorgarten Komplexe und alles nur wegen dem Elterngeld!“

KARRIEREENTWICKLUNG Von der Flaschendreherin über die Flötistin zur Lehrämtlerin – „Referendariat, sehr gute Schulung für die Bühne. Schaffst du das, schaffst du alles!“

ZITAT

Wir haben fünf Millionen Hunde in Deutschland – das sind 14 Tonnen Kot am Tag! Wenn man das mit einem Nudelholz plattwalzt, bedeckt das eine Fläche so groß wie Sachsen (und ist noch brauner)!

PSSST, WUSSTET IHR SCHON, DASS ... Barbara Klavier, Flöte, Gitarre und Saxofon spielt? Und weil Musik so geduldig ist, hat sie das studiert – auf Lehramt!

AKTUELLES PROGRAMM „Ekstase ist nur eine Phase“