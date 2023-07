per E-Mail teilen

Michael Katzlberger war 20 Jahre Geschäftsführer einer Werbeagentur in Österreich. Seit einigen Jahren beschäftigt sich Michael Katzlberger schwerpunktmäßig mit dem Thema Künstliche Intelligenz in der Kreativindustrie. Zudem gibt er sein Wissen in Form von Seminaren, Lehrveranstaltungen und Vorträgen sowie Beratungen weiter. Sein Ziel ist es, das Thema Künstliche Intelligenz nahbarer zu gestalten, auch für kleine und mittelständische Unternehmen.