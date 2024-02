Prof. Dr. Stefan Schneider arbeitet am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften an der Sporthochschule Köln. Hier erfahrt ihr mehr über ihn.

Prof. Dr. Stefan Schneider arbeitet an der Sporthochschule in Köln am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft. Ein Fokus seiner Arbeit liegt in der Erforschung der Korrelation zwischen Aktivitäten des Gehirns in Verbindung mit Bewegung.

Der Wissenschaftler hält regelmäßig Vorträge weltweit und arbeitet an unterschiedlichen Projekten. Für seine wissenschaftlichen Erkenntnisse erhielt er 2013 bereits den Wissenschaftspreis des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Neben seiner wissenschaftlichen Karriere, hat Stefan Schneider auch noch eine andere Leidenschaft: Die Comedy. Über 20 Jahre tritt er als Comedian auf und wurde bereits für einige Preise nominiert.