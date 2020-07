Euch fehlt seit Monaten der sportliche Wettkampf mit anderen Vereinen? Mal ein Freundschaftsspiel kickt euch nicht wirklich? Ihr wollt euch endlich wieder gemeinsam als Team beweisen?

Kein Problem! Bewerbt euch jetzt mit eurem Verein für die SWR3 Elch-Olympiade. Live bei uns im Radio. SWR3 ruft die Elch-Olympiade aus: Ballsportvereine oder -abteilungen aus ganz SWR3Land treten an einem Tag im Radio gegeneinander an. Dabei ist es ganz egal, welche Ballsportvereine: Volleyball, Football, Handball, Basketball, Fußball, Wasserball, etc. – Hauptsache, eure Sportart hat etwas mit einem Ball zu tun.

Wie funktioniert die SWR3 Elch-Olympiade?

Mit etwas Glück seid ihr am Sonntag, 09.08. eines von acht Teams, die in unterschiedlichen Spielen gegeneinander antreten werden. Dabei geht es zum Beispiel um Konzentration, Allgemein-, Musik- oder auch Sportwissen.

Das Beste: Alle eure Vereinsmitglieder können euch von zuhause aus unterstützen und eurem Verein beim Punkte sammeln helfen – einfach nur SWR3 einschalten und ganz genau zuhören.

Was gibt es bei der SWR3 Elch-Olympiade zu gewinnen?

Der Sieger-Verein bekommt diesen exklusiven SWR3 Elch-Pokal für sein Clubhaus.

Das ist der Zeitplan der Elch-Olympiade

In der Vorrunde zwischen 8 und 12 Uhr treten pro Stunde zwei Vereine gegeneinander an. Die vier Gewinner der Vorrunde bilden Halbfinale 1 und Halbfinale 2 (von 13 bis 15 Uhr). Im Finale (von 15 bis 16 Uhr) stehen dann Sieger der beiden Halbfinal-Partien.

Wichtige Infos zur SWR3-Elch-Olympiade Ab dem 31. Juli könnt ihr euch mit eurem Verein bei der Elch-Olympiade bewerben. Am 9. August zwischen 8 und 16 Uhr findet die Elch-Olympiade statt. Bitte lest vor der Bewerbung die Teilnahmebedingungen durch.

Bewerbt euch jetzt!