Ed Sheeran, Bruno Mars, Amy Winehouse – beim SWR3 New Pop Festival sind schon viele großartige Künstler vor ihrem großen Durchbruch aufgetreten. Wir spielen eines von drei New-Pop-Konzerten mit einer ordentlichen Portion Frauenpower.

Von 20 bis 21 Uhr spielen wir euch am Donnerstagabend (25.2.) ein Livekonzert vom New Pop Festival. Welches, das entscheidet SWR3Land.

Dua Lipa, Alice Merton oder Anne-Marie – SWR3Land entscheidet! Dua Lipa Alice Merton Anne-Marie Abschicken

Dua Lipa feierte beim New Pop eines ihrer ersten großen Konzerte

Dua Lipa live beim SWR3 New Pop Festival: Es war 2016 eins ihrer ersten großen Konzerte, denn ihr Debütalbum war damals noch nicht mal draußen! Heute ist Dua Lipa ein Weltstar. Beim New Pop Festival 2016 gab's dann auch schon ihre späteren Hits Hotter Than Hell und auch Be The One zu hören.

Alice Merton und ihr ultimativer Radiohit No Roots

Alice Merton schaffte 2017 den Durchbruch mit dem Hit No Roots. Beim SWR3 New Pop Festival eroberte Alice mit einer einzigartigen Live-Performance die Herzen des Publikums. Und auch da durfte ihr großer Hit natürlich nicht fehlen.

Musik und Lacher mit Anne-Marie

Anne-Marie hat eine unfassbar starke Stimme, die jeden Fan im Saal mitgerissen hat. Bei ihren Konzerten kommt aber auch der Humor von Anne-Marie nicht zu kurz, mit kleinen witzigen Anekdoten sorgte sie 2017 auf dem SWR3 New Pop Festival für viele Lacher. Aber auch der Mitsing-Faktor kam bei ihren Songs nicht zu kurz – vor allem natürlich bei ihren großen Hits Alarm und Ciao Adios.