Broilers zurück am Ring - natürlich in NOIR!

Trompeten und Parolen gehören einfach zu den Broilers, wie Sonne und Hitze in diesem Jahr zu Rock am Ring. Kurz vor dem Sonnenuntergang in Mendig sind die Broilers auf die Volcano Stage gekommen und haben sie mal kurzerhand in einer guten Stunde zerlegt.