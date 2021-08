auf Facebook teilen

Ganz entspannt: Rea Garvey erzählt, wie sein Album entstanden ist, spielt ein paar Songs unplugged und anschließend gibt’s ein Buffet, Zeit für Fragen und Selfies. Für 20 Gewinner ist das am 17. März genau so abgelaufen, beim Besuch im Aufnahmestudio von Rea, in Sandhausen.