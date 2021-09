Manchmal frag ich mich,

wo du gerade steckst.

Und ob du vielleicht der eine Stern da droben, der dritte von links bist.

Und dann kann ich dich wieder spüren und halten und umarmen,

so wie ich’s schon tausendmal getan habe.

Und dann träum ich mir deine Stimme her

und kippe um.

Dito wie schon tausendmal vorher.

Das sind Momente,

wo ich glaube, dass du ganz nah bei mir bist.

Nur schade, dass ich dir das nicht viel früher gesagt habe.

Klar wünsche ich mir diesen „noch einen einzigen Tag“ mit dir.

Die letzte Gelegenheit, um dir all das zu sagen, was ich hoffe, dass du schon längst weißt.

Ich weiß oft nicht, was ich da sehe oder fühle oder spüre.

Vielleicht lacht mich da grad ein Engel an. Weiß nicht.

Aber eins weiß ich: Du hattest nie vor, zu gehen.