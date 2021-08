fghIn der Mehlgrube aus der Taufe gehobenWolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Klavier und Orchester d-moll, KV 466 Allegro, Romance, Rondo (Allegro assai)1785, im Uraufführungsjahr von Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert d-moll, war das Haus "Zur Mehlgrube" in Wien noch keine 100 Jahre alt. Der berühmte Architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach hatte es als das dominierende Gebäude und als ein Vergnügungsetablissement an Wiens Neuem Markt an die Stelle des alten Mehldepots gebaut. Der Ba…