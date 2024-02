Kelvin Jones komplettiert das SWR3 New Pop Festival im September. Neben ihm kommen u.a. Tove Lo, Kwabs, Years & Years, James Bay und Katzenjammer nach Baden-Baden.

Kelvin Jones Sony Music

Der junge Gitarrist ist in Zimbabwe geboren. Im Alter von neun Jahren zog er mit seinen Eltern nach London. Kelvin ist ein passionierter Musikfan. Sein größter Einfluss: B.B. King. „Er spielt auf seiner E-Gitarre keinen Ton zu viel“ sagt Jones über die erst kürzlich verstorbene Blues-Legende. Genauso verehrt er Michael Jackson wegen dessen Kunst, „Drei-Minuten-Popsongs zu Meisterwerken der Eingängigkeit zu veredeln“.

Bekannt durchs Netz

Die eigene Karriere kam wie bei einigen anderen durch das Internet ins Rollen. Ein Freund postete im Januar 2014 den wunderbar entspannten Akustik-Soul-Song „Call You Home“ und innerhalb kurzer Zeit versuchten mehrere Plattenfirmen, Kelvin Jones unter Vertrag zu nehmen. „Call You Home“ ist jetzt auch der erste Hit aus dem Debütalbum „Stop The Moment“, das Kelvin mit Band in Berlin aufnahm. Welche Songs auf das Album kamen, hat der 20jährige Musiker ganz allein im Live-Experiment getestet. „Nur ein guter Song kann auch spartanisch zu akustischer Gitarrenbegleitung vorgetragen werden“ behauptet Jones. Der begeisterte Skateboarder stand tagsüber im Studio und unternahm abends Streifzüge durch die Straßen der Stadt. Sein Lieblingsplatz: der Fernsehturm am Alexanderplatz. Berlin ist für Jones zu seiner zweiten Heimat geworden.