Verbraucht ein Windrad auch Strom, um überhaupt Energie erzeugen zu können? Wir haben die Antwort auf die Frage!

Die Anlage muss erst mal in den Wind gedreht werden, das bedarf Zusatzenergie. Früher stand die klassische Windmühle ja an einem fixen Standort, in eine gewisse Richtung gedreht, nahm also den Wind nur aus einer Windrichtung auf.

Moderne Windkraftanlagen

Die modernen Windkraftanlagen haben die Möglichkeit, sich in den Wind zu drehen, um die maximale Windernte abzugreifen. Schon allein für diese Steuerungstechnik brauchen sie Strom. Und dann gibt es auch noch Regelungstechnik und Messeinrichtungen. Aber wenn sie einmal in den Wind gedreht ist, dann wirkt ja die Thermik. Dann habe ich die Windenergie, die die Rotorblätter dreht, durch Auf- und Abwinde. Das läuft dann ohne Strom. Aber innen drin, wie gesagt, muss für die Nebeneinrichtungen, Mess- und Regeltechnik immer ein gewisser Anteil an Strom benutzt werden.

Antwort von Ute Zimmermann von der Energieagentur Rheinland Pfalz

