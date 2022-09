Ein ganzes Jahr lang keine Stromrechnung – SWR3 macht es möglich! Gewinnt jetzt ein Jahrespaket Ökostrom!

SWR3 will euch unterstützen: Wir verschenken 15 Jahresabos Ökostrom für einen Haushalt übers Radio und zusätzlich zwei Pakete über unsere Social-Media-Accounts!

Die Hotline fürs Radiogewinnspiel: 01802 – 929 100 (6 Cent/Anruf).

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender ist die Bürgerwerke eG.

Kostenloser Ökostrom: Wie kann ich gewinnen?

Zwischen dem 26. und dem 30. September um 11 Uhr könnt ihr auf dem SWR3-Facebook- und dem SWR3-Instagramaccount je ein Jahresabo Ökostrom gewinnen! Wie viele Elche haben sich auf dem Suchbild versteckt? Wir verlosen die Strompakete unter allen richtigen Antworten in den Kommentaren.

Zwischen dem 4. und dem 8. Oktober läuft jeden Morgen in der SWR3 Morningshow von Dienstag bis Freitag zwischen 7 und 10 Uhr und am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr stündlich ein Hit ohne Strom – also unplugged. Wenn ihr einen dieser Songs hört, dann seid schnell: Ruft uns unter der Telefonnummer 01802 – 929 100 (6 Cent/Anruf) an und sichert euch mit etwas Glück euer Strompaket!

Bitte lest vor der Teilnahme an unseren Gewinnspielen die Teilnahmebedingungen!

Woher kommt der Strom in Deutschland? Fast die Hälfte des gesamten Stroms in Deutschland, nämlich 47,1 Prozent, kommen nach einem Bericht der Tagesschau im Jahr 2022 aus Erneuerbaren Energien. Der größte Teil dieser Energie (30,1 Prozent) wird aus der Windkraft gewonnen. Für die anderen 52,9 Prozent sorgen in Deutschland im Jahr 2022 konventionelle Energieträger. Spitzenreiter ist hier die Kohle mit 31,5 Prozent.

Ökostrom ist Strom, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen wird – also zum Beispiel aus Windkraft, Biogas, Photovoltaik oder Wasserkraft. Aber: Ökostrom ist kein geschützter Begriff.

Und: Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Wenn ein Kraftwerk in Europa Ökostrom produziert, bekommt es dafür ein Zertifikat. Das weist nach, dass eine bestimmte Menge ökologischer Strom erzeugt worden ist. Solche Zertifikate können dann beliebig weiterverkauft werden. So ist es möglich, dass irgendein Anbieter auf dem Markt konventionell erzeugten Strom, zum Beispiel aus Kohlekraftwerken kauft und die gleiche Menge an Ökostrom-Zertifikaten. Jetzt kann er einen Ökostrom-Tarif anbieten. Das ist nicht verboten, aber oft wird kritisiert, dass dieses „Umlabeln“ in Ökostrom nicht hilft, die erneuerbaren Energien auszubauen. Daniel Craffonara, Geschäftsführer von Grüner Strom Label e. V. kritisiert, dass Verbraucher damit in die Irre geführt werden:

Die Energieanbieter, das ist unsere Erfahrung, die versprechen – oder suggerieren – natürlich schon, dass die Verbraucher damit einen Beitrag für mehr Erneuerbare Energien leisten, wenn sie einen solchen Tarif buchen. Und da das nicht gewährleistet ist, finde ich persönlich, ist es schon so eine Art von Mogelpackung, kann es zumindest sein, weil dem Verbraucher mehr versprochen wird, als eigentlich – wenn man genauer hinschaut – der Fall ist.

Wer darauf Wert legt, schaut am besten, dass der Stromanbieter auch in den Neubau von Ökostrom-Anlagen investiert. Nicht alle tun das. Deshalb am Besten auf ein entsprechendes Siegel achten, zum Beispiel vom TÜV, von „Grüner Strom“ oder „ok-power“.

Hinweis: Der Strom des Ökostrom-Jahresabos, die SWR3 verschenkt, sind zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien uns tragen die Siegel von TÜV und „Grüner Strom“.

Das ist ganz schön kompliziert – und wird auch von Öko-Test kritisiert. Mehr als die Hälfte (42) der 78 getesteten Ökostromtarife schnitten hier mangelhaft ab. Die Kritik: Die mangelnde Nachvollziehbarkeit für den Verbraucher, welche Mittel für den Ausbau erneuerbarer Energien eingesetzt werden. Tarife, die das verschleiern bringen meist keinen Fortschritt für die Energiewende.

Ein Grund für die gestiegenen Strompreise ist die Art und Weise, wie sich dieser in Europa bildet. Er folgt dem europaweit einheitlichen sogenannten Merit-Order-Prinzip. Das bedeutet: Das teuerste Kraftwerk, dass benötigt wird um die Nachfrage zu decken, legt den Strompreis fest, alle anderen folgen diesem Preis. Hintergrund ist, dass Erneuerbare Energien wie Windkraft niedrigere Kosten haben und somit höhere Gewinne, die dann in den weiteren Ausbau investiert werden können. Das Merit-Order-Prinzip soll also Erneuerbare Energien fördern. Der Gaspreis ist durch den Krieg in der Ukraine und dem daraus resultierenden Konflikt zwischen Russland und der EU aktuell auf einem Rekordniveau – das treibt also insgesamt den Preis nach oben.

Ist Atomkraft die Lösung der Energiekrise?

Dieses Prinzip ist aber nicht der einzige Grund für die hohen Preise – dazu kommen noch technische Probleme bei französischen Atomkraftwerken und die Dürre und die damit verbundenen niedrigen Pegelstände. Die führen dazu, dass der Kohletransport für die Kraftwerke über die Flüsse behindert wird und Wasserwerke weniger Strom produzieren.

Wird der Strompreis weiter steigen?

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) nennt die Gewinne, die zum Beispiel Wind- und Solaranlagen machen, weil sie niedrige Betriebskosten haben und vom hohen Strompreis profitieren „Zufallsgewinne“. Das System zur Strompreisbildung soll nicht angetastet werden, es soll aber eine Erlös-Obergrenze für die Stromerzeuger geben, deren Produktionskosten nicht gestiegen sind. Mit dem was mehr an Geld reinkommt, sollen die Bürger entlastet werden. Eingriffe in den Binnenmarkt und damit auch den Strommarkt bedürfen eigentlich immer der Zustimmung der EU. Deshalb gibt es hier auf Bundesebene bislang noch keine Entscheidung. Kritiker befürchten, dass durch eine solche Erlös-Obergrenze zum einen der Anreiz der Verbraucherinnen und Verbraucher Energie zu sparen gedämpft wird und zum anderen, dass Unternehmen, die Strom besonders günstig produzieren, bestraft werden.

Heizlüfter statt Gas ist finanzieller Wahnsinn, warnt Behörde

Bei einem genauen Blick auf den eigenen Alltag finden sich fast immer Möglichkeiten Strom zu sparen – und damit auch Geld. Hans Weinreuter ist Fachbereichsleiter Energie und Bauen bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Er hat gleich mehrere Tipps: