Während wir gerade den Schlag der hohen Nebenkostenabrechnung für das vergangene Jahr verdauen, kündigt sich für Oktober schon der nächste Hammer an. Mit welchen Kosten müssen wir rechnen? Hier gibt's alle Infos zum Thema.

Gaskosten steigen deutlich an: Verbraucherzentrale warnt vor Chaos

Es wird teurer. „Es“, das ist Strom, das ist Benzin, das ist Diesel. Und eben auch Gas. Einer von mehreren Gründen dafür ist die „Gasumlage“, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht keine mögliche Alternative zur Gasumlage:

Diese Umlage ist die gerecht-möglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen.

Die Verbraucherzentrale warnt gleichzeitig vor einer zu schnellen Einführung. Zu viele Aspekte seien noch ungeklärt und würden zur Verunsicherung bei den Verbrauchern führen und viele vor finanzielle Probleme stellen:

Die Bundesregierung [muss] zeitgleich mit der Umlage ein Hilfspaket auf den Weg bringen, um zielgerichtet die Verbraucher:innen zu unterstützen, die heute schon finanziell an der Grenze ihrer Belastbarkeit sind.

Das Thema ist sehr komplex, weil bei der Entwicklung des Gaspreises viele Faktoren ineinander greifen. Deshalb haben wir hier die größten Fragen zusammengestellt:

Das hat verschiedene Gründe. Schon seit Jahren steigt die Nachfrage an Gas auf dem Weltmarkt; unter anderem durch China. Das Land muss Treibhaus-Emissionen reduzieren und setzt deshalb zunehmend auf Gas. Allgemein hat der wirtschaftliche Aufschwung nach vielen Lockdowns in der ersten Hälfte der Corona-Pandemie zu einem größeren Gasverbrauch geführt. Netzentgelte für den Transport innerhalb von Deutschland stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich an und auch der Umstieg von Kohle auf Gas in der deutschen Stromindustrie hat die Preise steigen lassen.

Der gravierendste Faktor ist zurzeit aber der Ukraine-Krieg. Während Deutschland 2020 noch 55 Prozent des Gases aus Russland importiert hat, wurde die Gaslieferung seitens Russlands zwischenzeitlich auf nur noch 20 Prozent gedrosselt. Eigentlich besteht vertraglich eine Lieferpflicht. Die geringere Menge an verfügbarem Gas und die höhere Nachfrage sorgen für die steigenden Preise, wie wir sie im Moment erleben.

Der Gaspreis setzt sich aus drei großen Bereichen zusammen. Das sind die Netzentgelte, die Gasbeschaffung/der Vertrieb und Steuern sowie Abgaben.



Die Netzentgelte sind gesetzlich reguliert. Sie werden erhoben, um das Gasnetz betreiben, warten und ausbauen zu können. Die Steuern und Abgaben sind staatlich festgelegt. Fällig sind die CO2-Steuer, Erdgas- und Umsatzsteuer und die Konzessionsabgabe. Bis Juli 2022 war in diesem Bereich noch die EEG-Umlage dabei. Sie fällt zwar weg, dafür wird ab Oktober die Gasumlage dazukommen. Der größte Teil des Gaspreises hängt vom Markt ab. Darunter fällt die Gasbeschaffung, der Vertrieb und der Service der Gasanbieter. Im Januar 2022 hat dieser Teil 61 Prozent des Gaspreises ausgemacht.

Die Gasumlage soll die Mehrkosten von Gasimporteuren ausgleichen. Vor allem seit dem Ukraine-Krieg müssen Firmen, die Gas importieren, viel teurer einkaufen als kalkuliert. Das Problem: Über die Dauer der Verträge besteht eine Lieferpflicht zum vorher besprochenen Preis. Auf den Mehrkosten bleiben die Importeure also sitzen und sind dadurch sehr belastet.

Erst bei den nächsten Verträgen kann der Gaspreis wieder verhandelt werden. Natürlich ist das das Problem der Importeure und man kann sagen, sie hätten eben schlecht gewirtschaftet. Die Folge bei einer Zahlungsunfähigkeit wären aber Lieferengpässe oder -ausfälle. Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) spricht sogar vom „ Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes “ ohne die Gasumlage.

Das kommt auf den jeweiligen Gasanbieter an. RWE und Shell haben angekündigt, auf die Weitergabe zu verzichten; sie würden die Mehrkosten selbst tragen. Von Enbw hört man eher das Gegenteil: Eine Tochtergesellschaft habe direkte Bezugsverträge aus Russland und das mache sich auch in den Zahlen bemerkbar. Für Verbraucher bedeutet das, nochmal genauer in den eigenen Gasvertrag zu schauen. Der Anbieter und die Vertragslaufzeit kann jetzt interessant werden.

Im SWR3-Topthema hat SWR3-Berlin-Korrespondentin Ulrike Römer mal durchgerechnet, welche Mehrkosten durch die Gasumlage auf uns zukommen werden:

Ein Single-Haushalt verbraucht durchschnittlich 5.000 Kilowattstunden pro Jahr. Zusätzlich zu den bisherigen Kosten kommen dann nochmal 120 Euro oben drauf.

verbraucht durchschnittlich 5.000 Kilowattstunden pro Jahr. Zusätzlich zu den bisherigen Kosten kommen dann nochmal 120 Euro oben drauf. Bei einer vierköpfigen Familie wird ein durchschnittlicher Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr angenommen. Sie müsste dann über 480 Euro mehr bezahlen als bisher.

Dazu kommt, dass noch nicht klar ist, ob noch weitere Kosten mit der Umlage einhergehen. Die Umsatzsteuer könnte zum Beispiel nochmal 19 Prozent draufschlagen. Wirtschaftsminister Habeck sagt dazu in einer Pressekonferenz: „ Die 2,4 Cent sind netto-Preise – das heißt, ohne eine Umsatzsteuer berechnet – und es ist der erklärte Wille der Bundesregierung das auch hinzubekommen. “ Rechtlich bindend ist diese Aussage aber nicht.

Außerdem wird die Gasumlage alle drei Monate neu berechnet und dem Markt dabei angepasst. Sollte in den kommenden Monaten also noch weniger Gas aus Russland kommen, könnte die Umlage weiter steigen. Andererseits besteht so auch die Chance auf eine niedrigere Umlage, sobald der Gasmarkt wieder entspannter ist.

