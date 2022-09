In der Ostsee tritt Gas aus Pipelines aus Russland aus. Politiker und Experten sprechen von absichtlichen Attacken, manche zeigen mit dem Finger nach Osten. Was wir bisher wissen.

Nach Berichten über Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sprechen immer mehr Politiker von Sabotage. Mögliche Beweise oder wer dahinterstecken könnte, dazu sagen sie in der Regel nichts.

Einen Überblick über die bisherigen Erkenntnisse haben wir für euch hier zusammengetragen:



Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Dienstag (27. September), inzwischen sei sicher, dass die Lecks „nicht durch natürliche Vorkommnisse oder Ereignisse oder Materialermüdung entstanden sind, sondern dass es wirklich Attacken auf die Infrastruktur gegeben hat“ . Über mögliche Verantwortliche machte er dabei keine Angaben.

Damit ähneln Habecks Aussagen denen mehrerer anderer Spitzenpolitiker wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Sie schrieb auf Twitter von einer „Sabotageaktion" , ohne Schuldige zu nennen. EU-Ratspräsident Charles Michel äußerte sich ähnlich, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte zusätzlich „Gegenmaßnahmen“ der EU an. Gegen wen sich diese konkret richten sollen – unklar.

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream. Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why. Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.

Aus den Pipelines Nord Stream 1 und 2, die von Russland nach Deutschland führen, tritt seit Montag an drei Stellen Gas aus.

Aktuell wird durch keine der Pipelines Gas geliefert. Denn seit dem russischen Stopp der Lieferungen Anfang September fließt kein Gas mehr durch Nord Stream 1 nach Deutschland. Die besonders umstrittene Pipeline Nord Stream 2 wurde wiederum nie in Betrieb genommen. Trotzdem sind die Leitungen mit Gas gefüllt.

Das vom dänischen Verteidigungskommando zur Verfügung gestellte Foto zeigt das Nord-Stream-2-Gasleck in der Nähe von Bornholm aus der Luft. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Danish Defence Command | -

Deutsche Umweltschützer sind wegen der Lecks besorgt, ihre Kollegen in Schweden befürchten für die Umwelt insgesamt keine besonders großen Folgen, berichtet ARD-Korrespondent Christian Blenker in Stockholm. Wegen der Gefahr für Schiffe an den Austrittsstellen hätten schwedische Behörden dort für die zivile Schifffahrt eine Sperrzone verhängt, sagte er im ARD-Morgenmagazin:

Die Lecks befinden sich in dänischen und schwedischen Hoheitsgewässern in der Nähe der dänischen Insel Bornholm. Die Marine des Landes veröffentlichte Aufnahmen, auf denen eine großflächige Blasenbildung an der Meeresoberfläche zu sehen ist. Dänemarks Regierung spricht von „absichtlichen Taten“ . Innerhalb kurzer Zeit seien mehrere Explosionen beobachtet worden, so Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Wer dahinterstecke, wisse man aber noch nicht.

An den auf der Karte markierten drei Stellen rund um die dänische Insel Bornholm sollen die Lecks der Pipelines liegen. Zwei Lecks betreffen die Nord Stream 1 und eines die Pipeline Nord Stream 2.

Billeder fra F-16 af gaslækage i Østersøen. https://t.co/OgCDfcvTjG https://t.co/D5wsoXvuda

Messstationen in Schweden und Dänemark haben einem Medienbericht zufolge vor dem Entstehen der Gaslecks kräftige Detonationen unter Wasser verzeichnet. Es bestehe kein Zweifel daran, dass es sich um Sprengungen oder Explosionen handele, sagte der Seismologe Björn Lund vom Schwedischen Seismologischen Netzwerk (SNSN) dem schwedischen Rundfunksender SVT. Ob es die Beobachtungen seines Netzwerks sind, auf die sich die dänische Regierung beruft, ist unklar.

Die Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 führen nach Berechnungen des Umweltbundesamtes zu erheblichen Klimaschäden. Sämtliches darin enthaltenes Erdgas entweiche in die Atmosphäre. Der Klimaschaden entspreche etwa einem Hundertstel der gesamten deutschen Emissionen eines Jahres. SWR-Umweltredakteur Werner Eckert berichtet:

Nach Berechnungen der dänischen Energiebehörde entspricht die Klimabelastung des Gasaustritts etwa einem Drittel der gesamten Klimabelastung Dänemarks in einem Jahr. Ein konkretes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung bestehe aber nicht, hieß es.

Die Lecks an den Pipelines können wohl nicht sofort untersucht werden. Als Grund nennt Dänemarks Verteidigungsminister Morten Bodskov den Druck und die Menge des Gases, die an den beschädigten Rohren austreten. Er rechne damit, dass eine Inspektion erst in ein bis zwei Wochen beginnen könne. Später erklärte die dänische Energiebehörde, es sei bisher mehr als die Hälfte des Gases aus den Lecks entwichen. Voraussichtlich am Sonntag sollen die Leitungen demnach leer sein.

Die Deutsche Marine beteiligt sich an der Aufklärung der Lecks. Das sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) in Berlin nach Gesprächen mit ihrem dänischen Amtskollegen. Der Vorfall führe vor Augen, dass Deutschland auf kritische Infrastruktur angewiesen sei, auch unter Wasser – und wie wichtig eine starke Marine für die Sicherheit des Landes und seiner Verbündeten sei.

Die Ereignisse rund um die Gas-Pipelines Nord Stream 1 & 2 zeigen eindringlich, wie vulnerabel und bedroht unsere kritische Infrastruktur ist. Wir tauschen uns ressortübergreifend & im Bündnis mit unseren Partnern aus. https://t.co/EwZ6iShgkg

Deutsche Experten: Das kann nur ein Staat gewesen sein

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, auch aus Sicht von deutschen Sicherheitsexperten spreche vieles für Sabotage. Sollte es sich um einen Anschlag handeln, würde angesichts des Aufwands nur ein „staatlicher Akteur“ infrage kommen, zitiert die Agentur die anonymen Experten. Das bedeutet offenbar, dass sie eine unabhängig handelnde Terrorgruppe als mögliche Täter ausschließen.

Andere werden bei ihren Vorwürfen konkreter. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Russland habe die beiden Pipelines bereits in der Vergangenheit als Werkzeug und Energie als Waffe gegen Deutschland eingesetzt. „Deshalb würde ein solcher Sabotageakt auch zu der von Staatsterrorismus geprägten und hybriden Vorgehensweise Russlands passen.“ Der norwegische Militärwissenschaftler und Marineoffizier Tor Ivar Strömmen sagte der Nachrichtenagentur AFP, für ihn komme nur Russland als Verantwortlicher in Frage.

SWR3-Aktuell-Redakteurin Steffi Lingscheidt über die Sabotage-Vermutungen bei den Gaslecks:

FDP-Verteidigungsexpertin zeigt nach Moskau

Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, vermutet Russland hinter dem Sabotageakt. Je länger der Ukrainekrieg dauere, „desto größer ist auch die Gefahr, dass es zu solch enthemmten Anschlägen kommt“ , sagte Strack-Zimmermann dem RND. „Nicht ausgeschlossen ist, dass sie von Russland gelenkt werden, um unsere Märkte zu erschüttern.“

Russland weist Schuldzuweisungen zurück

Russland weist Vermutungen zurück, die Regierung in Moskau sei für eine Sabotage an den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee verantwortlich. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Vorwürfe wegen der Leckagen an Russland seien „ vorhersehbar “ und „ dumm “. Der an Pipelines entstandene Schaden verursache Russland hohe wirtschaftliche Verluste, sagte er in einer Pressekonferenz. Die Leitungen seien mit Gas gefüllt gewesen. Alle Systeme seien betriebsbereit gewesen „ und Gas ist sehr teuer “. Russland erwarte, dass in einer Untersuchung geklärt wird, was mit den Pipelines passiert sei. Der russische Energiekonzern Gazprom werde als Besitzer der Leitungen an der Untersuchung teilnehmen.

Kritiker hatten schon lange davor gewarnt, die Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland fertigzustellen. Dazu gehörten die USA, deren damaliger Präsident Donald Trump sogar mit Sanktionen gedroht hatte, aber auch zahlreiche osteuropäische Länder wie Polen, das Baltikum oder das bisherige Haupttransitland für russisches Gas, die Ukraine. Sie fürchteten bereits vor dem Ukrainekrieg, dass ihre Verhandlungsposition geschwächt sei, sobald Russland die Möglichkeit habe, Erdgas an ihnen vorbei nach Westeuropa zu leiten.

Trotzdem waren vor dem Überfall Russlands auf das Nachbarland die meisten Menschen in Deutschland dafür, die Pipeline notfalls auch gegen den Widerstand der USA zu Ende zu bauen. Im Mai 2021 sprachen sich bei einer repräsentativen Forsa-Umfrage drei Viertel von ihnen dafür aus. Nach Ausbruch des Krieges änderten viele ihre Meinung.

Die Pipeline Nord Stream 2 ist seit langem umstritten. Manche wie diese Aktivistinnen warnen vor „blutigem Gas“ des „Terrorstaates Russland“... dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Sauer

... andere fordern das Gegenteil: Gas aus Russland über Nord Stream 2. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Sauer