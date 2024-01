per E-Mail teilen

Barfuß im Bad und der Fliesenboden ist so unangenehm kalt: Wieso wirkt der Duschvorleger viel wärmer?

Teppich und Fliesen haben zwar die gleiche Temperatur, allerdings muss man auch die Wärmeleitfähigkeit betrachten. Und es ist so das, dass wenn wir den Fuß auf die Fliese stellen, da einfach mehr Fläche aufkommt. Und die Fliesen haben eine sehr, sehr gute Wärmeleitfähigkeit. Der Körper verliert also viel schneller Wärme auf der Fliese.

Wenn wir jetzt den Teppich betrachten, gibt es nicht so viel Kontakt, weil da auch noch eine Schicht Luft dazwischen ist. Und diese Luft, die leitet die Wärme sehr schlecht. Das bedeutet, dass wir die Wärme aus dem Körper nicht so schnell verlieren können. Und deswegen fühlt sich der Teppich wärmer an.

Antwort von Saskia Plura, Doktorandin an der Uni Mainz, Bereich Teilchenphysik, sie beschäftigt sich mit dunkler Materie

