Warum juckt es manchmal so sehr, dass man fast durchdreht und sich sogar Hilfe zum Kratzen holt?

Also es gibt verschiedene Ursachen für den Juckreiz. Allen Ursachen gemeinsam ist, dass durch bestimmte Botenstoffe in der Haut, Juckreiznerven aktiviert werden, ähnlich wie beim Schmerz Schmerznerven aktiviert werden. Dieser Juckreiz wird im Gehirn weiterverarbeitet und kann so stark sein wie ein Schmerzreiz. Deswegen ist die Empfindung so stark und es wird teilweise unerträglich.

Antwort von Dr. med. Martin Kleinhans, Dermatologe aus Stuttgart

