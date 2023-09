Statt Blättern haben Kakteen fiese Dornen oder flauschig anmutende Härchen mit fiesen Widerhaken. Alles nur zur Verteidigung?

Wenn man grundsätzlich an Kakteen-Dornen denkt, denkt man zuerst mal, dass sich der Kaktus damit schützt. Kaum ein Tier findet es angenehm, Dornen auf der Zunge zu spüren.

Kakteen-Dornen haben geniale Eigenschaften

Aber die Dornen sind auch eine perfekte Anpassung an diese Hitze und Dürre der Wuchsorte. Sie beschatten die Pflanze, außerdem sammelt sich an ihnen der Tau oder Wasser kondensiert daran. Das ist genial, weil es gibt Kakteen-Standorte, wo es oftmals überhaupt nicht regnet. Aber es gibt dort Nebel. Die Nebeltröpfchen setzen sich dann an den Dornen ab, werden über sie wie über eine Rinne an die Pflanze weitergeleitet, und der Kaktus kann das Wasser dann verwerten.

Antwort von Sabine Philipp, Geschäftsführerin der Deutschen Kakteen-Gesellschaft

