per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Seid ihr die Schoßbedecker? Die Lätzchenbinder? Oder lasst ihr die Serviette beim Essen hübsch gefaltet auf dem Tisch stehen? Wie ihr es im feinen Restaurant richtig macht, lest ihr hier.

Man hat früher die Serviette ganz aufgefaltet auf den Schoß gelegt. Und dann wurden die Servietten so groß, dass sie mit dem Boden in Berührung hätten kommen können. Dann hat man angefangen, sie zu falten. Heute sind die Servietten wieder relativ übersichtlich von ihrer Größe her, zumindest mal im Vergleich.

So benutzt man die Serviette richtig

Man legt man sie ganz aufgefaltet auf den Schoß. Wenn man sich das erste Mal den Mund abtupfen möchte, würde man die Serviette hochnehmen, den Mund abtupfen und dann einmal falten, damit das Abgetupfte innen in der Serviette ist und weder wir mit unserer Kleidung damit in Berührung kommen, noch dass das irgendwie offensichtlich wird für unseren Nebensitzer. Und dann, wenn wir fertig sind mit dem Essen, mit dem Servieren des Kaffees, legt man die Serviette hoch, und dann kommt sie auf die linke Seite.

Antwort von Carolin Lüdemann vom deutschen Knigge-Rat

Mailt uns eure kurze Frage an frage@swr3.de