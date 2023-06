Kann man Sonnencreme in der prallen Sonne liegen lassen oder geht sie bei Hitze kaputt?

Also wenn ich meine relativ frische Sonnencreme mit an den Strand oder ins Freibad nehme und sie da ein paar Stunden neben mir in der Sonne liegt, dann geht sie nicht gleich kaputt. Aber ideal ist das nicht, denn die Hitze kann nach einer gewissen Zeit dafür sorgen, dass die Wirkung nachlässt oder die Creme tatsächlich schlecht wird. Besser ist es deshalb, die Creme in den Schatten zu legen. Und noch besser wäre sie unter einem feuchten Handtuch aufgehoben.

Und sollte man eine Tiefkühlbox dabei haben, dann wäre es das Allerbeste, die Creme da rein zulegen. Aber wie gesagt, wenn sie hin und wieder auch in der Sonne liegt, ist das nicht gleich ein Problem.

Dann sollte man Sonnencreme nicht mehr verwenden

Wenn die Sonnencreme aber wirklich kaputt ist, dann kann man das oft daran erkennen, dass sie komisch riecht, sich die Farbe verändert oder auch die Konsistenz. Und dann sollte man sie wirklich nicht mehr benutzen. Manchmal merkt man es aber auch nicht. Dann bilden sich durch die Hitze in der Creme Schadstoffe. Das riecht man nicht, das sieht man nicht. Und das passiert vor allem auch dann, wenn ich die Creme zu lange benutze.

Wie lange hält sich Sonnencreme?

Die meisten Cremes sind nach Anbruch zwölf Monate haltbar. Das steht auch immer auf der Packung, und danach sollte man sich damit wirklich nicht mehr eincremen, auch wenn die Tube noch nicht leer ist.

Antwort von Susanne Henn aus der SWR3-Umweltredaktion

