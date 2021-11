Verkleiden, Kamelle fangen und ganz einfach mit euren Lieben Karneval oder Fastnacht feiern: Ist das 2022 wieder möglich? Hier gibt's Antworten.

Übersicht über die Karnevals-, Fastnachts- oder Faschingsumzüge in:

So sieht das Zugplakettchen 2022 aus. Aber findet der Fastnachtsumzug an Rosenmontag auch statt? SWR

Letztes Jahr ist der Umzug ausgefallen. Für 2022 ist der Mainzer Rosenmontagszug noch nicht angekündigt. Aber zumindest auch noch nicht abgesagt.

Der Große Fastnachtszug die Frankfurter Innenstadt am Sonntag (27.02.2022) ist bisher nicht abgesagt. Aber ob er wirklich stattfindet, hängt von der Corona-Entwicklung ab. Gegenüber der Frankfurter Rundschau führte der Sprecher des Großen Rats aus:

Wir haben im Hinterkopf, dass wir damit rechnen müssen, dass wir vier Tage vorher erfahren, dass das Ding nicht stattfinden kann.

Findet der Fastnachtsumzug in Heidelberg 2022 statt? SWR

Schlechte Nachrichten: Auch 2022 fällt der Fasnachtszug am Fasnachtdienstag in Heidelberg wieder aus. Der Präsident des Heidelberger Karneval Komitees erklärte gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung:

Wir müssen absagen, weil wir das angesichts der Corona-Lage nicht kontrollieren könnten.

Gibt es 2022 einen Fasnachtsumzug in Mannheim? dpa Bildfunk picture alliance / Uwe Anspach/dpa | Uwe Anspach

Auch der gemeinsame Umzug von Ludwigshafen und Mannheim ist ein echter Kracher der Fünften Jahreszeit mit über 200.000 Besuchern. Den Verantwortlichen sind das wegen Corona zu viele. Die Folge: Auch in Ludwigshafen-Mannheim fällt der Fasnachtsumzug 2022 aus. Der Rhein-Neckar-Zeitung sagte der Präsident des Großen Rates der Ludwigshafener Karneval-Vereine:

Zu dem Umzug kommen 200.000 bis 250.000 Besucher — die kann ich nicht auf Abstand halten oder auf die 3G-Regeln überprüfen.

Findet der Faschingumzug 2022 in Stuttgart statt? SWR Cengiz Tarhan

Noch ist der Faschingsumzug 2022 für Stuttgart nicht angekündigt. Grundsätzlichen soll in Baden-Württemberg das Straßen-Fasching nicht wieder ausfallen. Um das zu ermöglichen, hatte sich das Gesundheitsministerium bereits im Oktober mit den Narrenverbänden ausgetauscht.

Narrensprung 2022 in Rottweil: Findet er statt? (c) „Böller & Brot“

Einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fasnet: Der Narrensprung in Rottweil. Selbst 2021 ließen sich die Narren nicht ganz stoppen. Das wurde damals heftig kritisiert. Doch gibt es 2022 wieder einen offiziellen Rottweiler Narrensprung am Rosenmontag? Im Oktober sagte der Narrenmeister dem Reutlinger Generalanzeiger:

Ich gehe davon aus, dass wir das irgendwie hinkriegen.

Gibt es 2022 einen Rosenmontagsumzug in Köln? dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd

Und was ist mit Köln? Der wohl größte Karnevalsumzug in Deutschland findet immer am Rosenmontag statt. Auch für den 28.02.2022 ist er angekündigt — bisher.