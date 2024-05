per E-Mail teilen

2026 soll ein neuer „Herr der Ringe“-Teil kommen. Der Hauptcharakter Gollum übernimmt auch gleich die Regie des Films.

Für die „Herr der Ringe“-Fans unter euch gibt es gute Nachrichten: Es geht zurück nach Mittelerde! Warner Bros. Pictures hat einen neuen Film mit dem Arbeitstitel „Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum“ angekündigt, der 2026 in den Kinos erscheinen soll.

Eine Person freut sich besonders über das Projekt: Andy Serkis, der Schauspieler der bekannten Filmfigur Gollum. Auf Instagram schreibt er: „Wir sind zurück, mein Schatz!“

Gollum nicht nur Hauptcharakter im Film – sondern auch Regisseur!

Andy Serkis wird diesmal allerdings nicht nur als Gollum auf der Leinwand zu sehen sein: Er wird auch dahinter aktiv! Denn der 60-Jährige übernimmt die Regie des Films. Produziert wird er laut US-Medien von Peter Jackson, seiner Ehefrau Fran Walsh und Philippa Boyens. Alle drei hatten auch schon bei der „Herr der Ringe“-Trilogie zusammengearbeitet. In einem Statement gegenüber Variety sagten sie:

Es ist eine Ehre und ein Privileg, mit unserem guten Freund und Mitarbeiter Andy Serkis, der noch eine Rechnung mit dem Stinker Gollum offen hat, zurück nach Mittelerde zu reisen!

Fans freuen sich auf Film mit Gollum – aber ...

Die „Herr der Ringe“-Fans scheinen sich auf jeden Fall sehr auf den neuen Film zu freuen. Unter Serkis' Instagram-Post finden sich jubelnde Kommentare, vor allem, weil das Original-Team der ersten drei Filme wieder für die Produktion am Start ist.

Einige Fans haben aber auch Bedenken: „Die einzige Sache, wegen der ich nervös bin, ist zu viel CGI. Bitte lasst es nicht wieder wie in ‚Der Hobbit‘ aussehen. Wir wollen einen authentischen Herr der Ringe-Stil“ , schreibt ein User und erhält dafür viel Zustimmung in Form von Likes. Ein weiterer wünscht sich die „ physischen Effekte, VfX, Requisiten und Prothetik wie in der Original-Trilogie “ zurück.

Viele Fans sind sich aber selbst bei diesen Bedenken einig: Mit Andy Serkis und den drei Produzenten von den ersten „Herr der Ringe“-Filme sollte das kein Problem sein.

Noch ein „Herr der Ringe“-Film: Dieses Jahr im Kino

Um die Wartezeit auf den neuen Film mit Gollum zu überbrücken, haben wir einen kleinen Tipp: Im Dezember 2024 kommt die animierte Fantasy-Saga „Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim“ ins Kino. In dem Prequel des japanischen Anime-Regisseurs Kenji Kamiyama geht es um die Vorgeschichte der Original-Trilogie. Er spielt knapp 261 Jahre vor „Herr der Ringe: Die zwei Türme“, dem zweiten Teil der Trilogie.

