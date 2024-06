Welche Kinder – oder welche Erwachsenen? – würden nicht gerne mal einen echten Dinosaurier finden? Auch wenn es nur die versteinerten Überreste sind – cool wäre das ja schon.

Und, welcher ist euer Lieblingsdino? Tyrannosaurus Rex gilt – ganz dem Namen nach – als König der Dinosaurier, gehörte zu den größten landlebenden Fleischfressern aller Zeiten und zählt wohl auch durch zahlreiche Memes zu den populärsten. Drei Kinder haben Überreste des Giganten bei einem Familienausflug gefunden.

Badlands: Dino-Fund bei Familienwanderung

Juli 2022: Die Brüder Liam (7) und Jessin (10) sind zusammen mit ihrem Vater und ihrem Cousin Kaiden (9) auf Wanderung im Badlands-Nationalpark (US-Bundesstaat North Dakota). In der Wildnis stoßen sie auf einen großen versteinerten Beinknochen. Gut, dass ein alter Freund ihres Vaters zufällig Paläontologe am Naturkundemuseum von Denver (US-Bundesstaat Colorado) ist.

Kaiden, Liam und Jessin sitzen neben dem T.-Rex-Beinknochen, den sie gefunden haben. Sam Fisher

Tyler Lyson macht sich 2023 mit Kollegen an die Ausgrabung – unterstützt von der Familie der Jungs und begleitet von einem Filmteam. Es stellt sich heraus: Der Knochen gehörte zu einem T. Rex – aber keinem ausgewachsenen. Etwa ein Drittel des gesamten Skeletts können die Forscher ausbuddeln.

Junger Tyrannosaurus Rex gefunden

Da es sich um ein Jungtier handelt, könne man damit verschiedene Aspekte des Lebens von Dinos näher beleuchten, zum Beispiel Wachstumsmuster, freut sich Lyson.

Der Fund ist besonders aufregend, weil eine Mehrheit der bislang entdeckten Tyrannosarus-Rex-Fossilien von erwachsenen Tieren stammt.

Der „Teen Rex“ getaufte Saurier sei rund 67 Millionen Jahre am Fundort gelegen, wie es hieß. Anhand der Knochengröße schätzen die Wissenschaftler, dass das nun gefundene Exemplar erst etwa 13 bis 15 Jahre alt war, als es starb. Demnach war es rund 7,6 Meter lang und 3 Meter hoch und wog etwa 1.600 Kilogramm. Damit hatte er etwa zwei Drittel der Größe eines ausgewachsenen Tieres erreicht.

So sah „Teen Rex“ wohl vor 67 Millionen Jahren aus. Andrey Atuchin (Künstler) und Denver Museum of Nature & Science

„Teen Rex“ kommt in Museum in Denver

Die Fossilien des Jungdinos wurden per Hubschrauber in das Museum in Denver gebracht. Dort wird der Fund ab 21. Juni in einer Ausstellung zu sehen sein.

Die drei jungen Dino-Forscher sind mit ihrer Entdeckung in einer Doku zu sehen, die ebenfalls ab 21. Juni startet: