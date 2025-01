166 Millionen Jahre sollen die Spuren der Dinos alt sein! Das Besondere: Es ist nicht nur ein einzelner Abdruck, sondern ein riesiger „Dinosaurier-Highway“!

Sind sich auf dem Gelände eines alten Steinbruchs im englischen Oxfordshire vor 166 Millionen riesige Fleisch- und Pflanzenfresser über den Weg gelaufen? Wenn ja, wie haben sie sich verhalten, sich bewegt? Haben sie sich bekämpft? War ihre Umgebung, ihr Lebensraum damals noch tropisch?

Fragen, die nach dem sensationellen Fund von mehr als 200 Dinosaurier-Fußabdrücken in dem Steinbruch in England beantwortet werden wollen.

UK's biggest ever dinosaur footprint site unearthed https://t.co/1wi93UNZ8H

Fußspuren der Dinosaurier: Cetiosaurus und Megalosaurus

Die längste ununterbrochene Spur zieht sich über 150 Meter, schreiben die Forscherinnen und Forscher der Universitäten von Oxford und Birmingham. Insgesamt sollen es fünf Fährten sein. Vier stammen wohl von einem Cetiosaurus – einem etwa 18 Meter großen, langhalsigen und pflanzenfressenden Dinosaurier. Die fünfte Spur gehört dagegen wohl zu einem neun Meter langen fleischfressenden Megalosaurus. Dessen große Fußabdrücke mit drei Krallen sind besonders charakteristisch, schreiben die Forscher aus Oxford und Birmingham.

Es ist selten, dass sie so zahlreich an einem Ort zu finden sind, und es ist auch selten, dass man so ausgedehnte Spuren findet.

In dem Youtube-Video könnt ihr das Ausmaß des Fundorts und der Dino-Spuren sehen:

Dinosaur tracking across time

Die Spuren seien so gut erhalten, dass man nachvollziehen könne, wie sich der Schlamm verformt habe, als die Füße der Dinosaurier sich hinein- und hinausgewälzt hätten, sagte Duncan Murdock vom Museum an der Universität Oxford.

„Teen Rex“: Kinder finden T.-Rex-Überreste in US-Nationalpark

166 Millionen Jahre alt: 200 Dinosaurier-Fußabdrücke in einem Steinbruch in England gefunden. Credit: Caroline Wood, University of Oxford

„Ungewöhnliche Unebenheiten“: So wurden die Dino-Fußabdrücke entdeckt

Der Zufall und die Wachsamkeit des Steinbruchmitarbeiters Gary Johnson führten zur Entdeckung der 200 Dino-Fußabdrücke. Er soll „ungewöhnliche Unebenheiten und Stöße“ gespürt haben, als er mit seinem Bagger den Lehm abtragen wollte, um den Boden des Steinbruchs freizulegen. Unter dem lehmigen Boden kamen die Fußabdrücke ans Licht.

Es war so unwirklich – ein wirklich aufregender Moment.

Im Juni 2024 legte dann ein 100-köpfiges Team unter der Leitung von Wissenschaftlern aus Oxford und Birmingham die Spuren frei. Sie machten Fotos und Drohnenaufnahmen von den Fußabdrücken und erstellten 3D-Modelle des Fundorts.

Von der Dino-Fußform nehmen die Wissenschaftler Abdrücke. Credit: Caroline Wood, University of Oxford

Oxfordshire: Wohl weltweit größte Fundstätte von Dinosaurierspuren

Das Gebiet am Steinbruch im englischen Oxfordshire könnte sich als eine der größten Fundstätten von Dinosaurierspuren weltweit erweisen. Die neuen Spuren knüpfen an Entdeckungen an, die vor rund 25 Jahren ganz in der Nähe gemacht wurden. Damals wurden in stillgelegten Kalksteinbrüchen 40 Fußabdrücke von Dinosaurier gefunden. Diese Fundstätte ist jedoch größtenteils nicht mehr zugänglich. Dazu kommt, dass es von den Dino-Fußabdrücken nur sehr wenige Fotografien gibt.

SWR Wissen: Welche Geräusche haben Dinosaurier gemacht?

Megalosaurus aus England war Beginn der Dinosaurier-Forschung

Der Megalosaurus war der erste Dinosaurier weltweit, der 1824 wissenschaftlich benannt und beschrieben wurde. Die Kieferknochen von ihm wurden ebenfalls in England, in Stonesfield, gefunden. Der Megalosaurus aus Stonesfield gab quasi den Startschuss für die letzten 200 Jahre der Dinosaurierforschung.