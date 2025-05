Teilen

So eine Meldung lesen wir auch in der SWR3 Redaktion eher selten: Hamster-Diebstahl in der Westpfalz. Allerdings mit einem traurigen Beigeschmack – die bizarre Story lest ihr hier!

Ihr möchtet euch die Geschichte lieber anhören? Dann hört euch den Talk aus SWR3 NOW mit SWR3 Moderatorin Nicola Müntefering und SWR3 Redakteur Jens Grotegut an! 🎧 SWR3 NOW 12.2.2025 Toter Hamster in Kaiserslautern gestohlen Dauer 0:54 min Toter Hamster in Kaiserslautern gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Hamster-Diebstahl: Was war passiert? Am späten Dienstagabend hörte eine Frau in der Pariser Straße in Kaiserslautern ungewöhnliche Geräusche vom Erdgeschoss ausgehend. Uhrzeit: gegen 22:15 Uhr. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie zwei Unbekannte, die flüchteten. Als Diebesgut haben sie eine blaue Holzbox mitgehen lassen, die zuvor auf dem Balkon stand. Der tote Hamster war in der Holzbox 💔 Der Familie – und besonders der Tochter – ging es nicht um die Holzbox. Viel wichtiger ist der Inhalt: Der tote Hamster der Tochter lag darin und sollte eigentlich am Folgetag beerdigt werden. Toter Hamster geklaut! Kaiserslautern: Die Polizei ermittelt im Hamster-Diebstahl-Fall 🚔 Auch wenn die ganze Geschichte noch so kurios klingen mag, bleibt es ein Diebstahl. Darum ist die Polizei jetzt an der Sache dran und bittet um Mithilfe:

Wem sind die Personen aufgefallen?

Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Wenn euch etwas einfällt, meldet euch einfach beim Polizeipräsidium Westpfalz. Hinweise könnt ihr über die Telefonnummer 0631 369-14299 abgeben. 📞 Das Gebäude des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern. IMAGO Joko Hier gehts direkt zur Website des Polizeipräsidiums.