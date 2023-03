Hintergrund: Ramadan

Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime und der neunte Monat des islamischen Mondkalenders. Ramadan bedeutet im Arabischen so viel wie "heißer Monat". In ihm wurde nach islamischer Auffassung der Koran herabgesandt, weshalb der Monat eine wichtige Bedeutung im Islam hat. Viele der rund 1,9 Milliarden Muslime weltweit verzichten während des Monats jeden Tag von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex – damit sollen der Glaube und die Verbindung zu Allah gestärkt und Körper und Seele gereinigt werden. Der Ramadan beginnt in Deutschland in diesem Jahr am Abend des 22. März und endet am 21. April.