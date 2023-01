per E-Mail teilen

Mit seiner prägnant unsteten Stimme, die klingt als wäre er permanent im Stimmbruch, erzählt Johann von Alltagssituationen, die jeder von uns kennt. Doch jedes Mal klappt einem die Kinnlade runter, wenn er seinen bitterbösen Humor auspackt.

Der König trinkt Tee

„Ich mach auch gerne gar nichts“

Bilder von Johann König

PSSSST, WUSSTET IHR SCHON, DASS … Johann jeden seiner Facebook-Posts mit „Euer Kasper“ unterschreibt?

DIE SIND DOCH ALLE GLEICH Johann weiß um Vorurteile – und er spielt gerne damit. Beispiel: Veganer. „Grimmig, schlecht gelaunt, blass, kränklich, hungrig, humorlos… um einfach mal die gängigsten Klischees abzuklappern.“

BODENSTÄNDIG Sein neuestes Programm heißt „Milchbrötchenrechnung“. Angekündigt hat er es auf seiner Webseite so: „Es ist fertig. Also noch nicht ganz. In Teilen. Na ja, zumindest haben wir schon mal ein Foto gemacht. Für die Veranstalter. Schön, oder?“

ER IST SO EIN NETTER … „Ich habe mit meiner Bekannten Sabine gesprochen. Die heißt zwar Angelika, aber das ist mir egal. Ich nenne sie immer Sabine, wenn ich sie blöd finde.“