So nah kommt ihr sonst nicht an ihn ran! Mit SWR3 gewinnt ihr Tickets für Rea Garveys Konzert in Stuttgart, seid exklusiv beim Soundcheck dabei und trefft den Sänger zum Meet & Greet.

Rea Garvey kommt wieder nach SWR3Land! In Stuttgart spielt er am 2. Mai und zehn Fans können mit etwas Glück kostenlos dabei sein. Und das Allerbeste daran: Ihr erlebt Rea bereits beim Soundcheck und trefft den Sänger persönlich, könnt mit ihm quatschen oder ein Foto machen.

5 Sätze von Rea Garvey auf der Bühne, die ans Herz gehen!

So nehmt ihr am Gewinnspiel bei Instagram teil 📱

Am Donnerstag (25.4.) posten wir bei Instagram um 6 Uhr einen Lückentext aus einem Hit von Rea Garvey.

Unter allen Nutzerinnen und Nutzern, die den Lückentext richtig ausgefüllt kommentiert haben, losen wir am 29.4.2024 ab 10 Uhr die Gewinnerinnen und Gewinner aus.

Alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel lest ihr in den Teilnahmebedingungen.

So könnt ihr Tickets im Radio gewinnen 📻

Am Dienstag (30.4.) habt ihr dann die Chance, Tickets für das Konzert von Rea Garvey in Stuttgart im Radio zu gewinnen.

Schickt uns ab Montag (29.4.) eine Sprachnachricht über die SWR3 App oder eine Whatsapp- oder Signal-Sprachnachricht an die 07221 2011.

Sagt uns darin, warum ihr unbedingt zu Reas Soundcheck und zum Konzert möchtet.

Und dann heißt es: SWR3 hören und Telefon bereithalten!

In der Morningshow am Dienstag habt ihr stündlich zwischen 7 und 10 Uhr die Chance zu gewinnen.

Wenn ihr ausgelost wurdet, spielen wir euch live im Radio einen Soundcheck-Schnipsel vor, in dem Rea Garvey einen seiner Songs ansingt.

Nennt ihr uns den richtigen Song, gewinnt ihr (zusammen mit einer Begleitperson) Tickets für das Konzert und exklusiven Zugang zum Soundcheck mit einem Meet & Greet mit Rea Garvey.

Musik, Nachrichten, Service & Comedy Jetzt das SWR3 Webradio einschalten! SWR3 hören von überall auf der Welt – mit unserem Webradio kein Problem. Einschalten, Spaß haben!

Exklusive Einblicke: Rea Garveys Soundcheck erleben

Der Soundcheck ist für jeden Musiker und für jede Musikerin so etwas wie das Allerheiligste. Es ist die letzte Möglichkeit, vor der Show noch mal zusammen zu kommen, ein bisschen zu proben und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie der Sound in der Halle klingt. Da schaut man, wo die Fans stehen und sitzen werden, wie die Aufteilung ist und wie sich die Bühne im Raum anfühlt.

Rea Garvey bei das Fest in Karlsruhe 2023. Bei seinen Konzerten kann man Feiern und Tanzen, es gibt aber auch nachdenkliche und melancholische Momente. SWR3 Ronny Zimmermann

Manchmal wird sogar noch an einem neuen Song, den man vielleicht vorher nie live gespielt hat oder der kurzfristig ins Set rutscht, getüftelt. Manchmal muss auch ein Part kurzfristig neu arrangiert werden, weil jemand aus der Band eine gute Idee hat. Und Sängerin oder Sänger testen ihre Stimme.

Da will man eigentlich unter sich sein: nur die Band, die Crew und vielleicht Freunde und Familie. Dass Rea Garvey diesen Soundcheck jetzt für ein paar glückliche Fans aus SWR3Land vor seinem Konzert in Stuttgart öffnet, ist deshalb etwas ganz Besonderes und eine einmalige Chance, dabei zu sein.

Natürlich freut sich Rea sehr auf die Konzerte, weil es seine bisher größte Tour sein wird. Er und seine Band sind perfekt vorbereitet und können es kaum erwarten, auf der Bühne zu stehen – auf den allergrößten Bühnen in den allergrößten Arenen in Deutschland.

Somewhere Close To Heaven: Rea Garveys aktueller Hit

Für seinen neuen Song haben Rea Garvey und die Band Picture This ihre gemeinsame irische Power gebündelt. Picture This kennt ihr vom SWR3 New Pop Festival 2019 oder vom SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz 2023. Ihre Hits wie Get On My Love oder One Drink hört ihr regelmäßig bei SWR3 im Radio.

Ihr gemeinsamer neuer Song fühlt sich an wie ein Abend in einem irischen Pub: Man trinkt zwei oder drei Bier, alle tanzen und singen gemeinsamen und liegen sich glücklich in den Armen. Es geht in dem Song aber auch um Wehmut und Sehnsucht nach der Heimat.

Dass es irisch klingt, ist ganz klar. Dass es mit Heimweh zu tun hat, ist auch klar. Aber das ist dieser absolut positive Vibe und diese Freude vor die Haustür zu gehen und sich auf einen unglaublichen Abend zu freuen.

Reas Wurzeln liegen in Irland, seit vielen Jahren ist seine Wahlheimat Berlin. Er liebt sein Leben in Deutschland und fühlt sich total wohl hier, aber natürlich vermisst er auch manchmal Irland, verrät Rea im SWR3-Interview.

Du kriegst die Iren von der Insel. Aber du kriegst die Insel nicht aus den Iren.

Somewhere Close To Heaven ist einer der Songs, die auf Reas neuem Album sein werden, das im Herbst erscheint. Vorher steht jetzt aber erst mal die Tour an. Übrigens: Picture This sind als Vorband mit dabei.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um Tickets für Rea Garveys Soundcheck, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Jede/r Gewinner:in erhält, gemeinsam mit einer Begleitperson, Zugang zu Rea Garveys Soundcheck am 2.5.2024 vor dem Konzert in der Porsche Arena in Stuttgart und Tickets für das anschließende Konzert. Insgesamt gibt es 5x2 Tickets zu gewinnen, 2x2 werden auf Instagram und 3x2 im Radio verlost.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel ist 16 Jahre.

Sollte die Gewinnerin/der Gewinner nicht volljährig sein, muss die Begleitperson mindestens 18 Jahre alt sein und die personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person (§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 4 JuSchG) der minderjährigen Gewinnerin/des minderjährigen Gewinners sein.

Durchführung des Gewinnspiels bei Instagram

Vom 25.4.2024 bis zum 29.4.2024 10 Uhr habt ihr die Möglichkeit, auf Instagram unter dem Gewinnspielpost die Lösung des Lückentextes zu einem Hit von Rea Garvey zu kommentieren. Unter allen Kommentaren losen wir die Gewinner/die Gewinnerinnen aus.

Die Gewinner:innen werden am 29.4.2024 zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr per Direktnachricht über die Gewinndetails informiert. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von einer Stunde nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb ihre Nachrichten-Eingänge regelmäßig checken. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein/ihr Alter getäuscht haben und bereits eine Gewinnbenachrichtigung erhalten haben, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Fürs Gewinnspiel registrieren kann man sich ab dem 29.4.2024 bis 30.4.2024, 9:30 Uhr in dem man eine Sprachnachricht über die SWR3 App oder eine WhatsApp- oder Signal-Sprachnachricht an die 07221 2011 schickt in der man mitteilt, warum man unbedingt zu Rea Garveys Soundcheck möchte.

Die Spielrundenteilnehmerin/der Spielrundenteilnehmer wird aus allen Sprachnachricht-Einsendungen ausgelost.

Die Spielrunden finden am 30.4.2024 zwischen 7:00 Uhr und 10:00 Uhr stündlich statt. Alle Teilnehmenden am Gewinnspiel müssen im Zeitraum der Spielrunden verfügbar und erreichbar sein. Sollte eine Teilnehmerin/ ein Teilnehmer für eine Spielrunde ausgelost und kontaktiert werden, aber nicht erreichbar sein hat sie/er keinen Anspruch auf Teilnahme an der Spielrunde.

Die für die jeweilige Spielrunde ausgeloste Person bekommt ON AIR am 30.4.2024 zwischen 7:00 Uhr und 10:00 Uhr, jeweils gegen xx:40 Uhr, einen SWR3-Soundcheck-Schnipsel von Rea Garvey vorgespielt. Liegt die spielende Person mit ihrem Lösungsvorschlag richtig, gewinnt sie.

Die Gewinner:innen werden am 30.4.2024 zwischen ca. 7:30 Uhr und ca. 11:00 Uhr per Nachricht über die SWR3 App bzw. per Whatsapp-oder Signal-Nachricht über die Gewinndetails informiert. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von einer Stunde nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb ihre Nachrichten-Eingänge regelmäßig checken. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein/ihr Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf der Zugangsberechtigung ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

Sonstiges

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort wird von der/vom Teilnehmer:in selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei dem Event nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Für die Teilnahme an dem Event gelten die entsprechenden AGBs des Veranstalters.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder den Veranstalter des ausgewählten Events zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.

Gewinnspender ist der Veranstalter des Events.