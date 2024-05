per E-Mail teilen

Wenn er Konzerte ankündigt, sind die in wenigen Minuten ausverkauft. Aber wir haben für euch noch Karten für Apaches Shows in SWR3Land gesichert.

Ihr wollt unbedingt auf Apaches Tour in Stuttgart oder Mannheim dabei sein? Hier erfahrt ihr, wie ihr kostenlose Karten für die Konzerte bekommt! Alle Infos zum Gewinnspiel bekommt ihr in den Teilnahmebedingungen.

Hinweis zum Gewinn Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist das Label Warner Music Germany.

Apache-Tickets auf Whatsapp gewinnen

Wer den SWR3-Kanal bei Whatsapp abonniert hat, bekommt in den nächsten Tagen die Chance auf 2x2 Tickets für das eigentlich bereits ausverkaufte Konzert in Mannheim am 5. Juni.

Ab dem 2. Mai posten wir das exklusive Anmeldeformular als Artikellink für alle SWR3-Whatsapp-User. Ihr könnt euch dann dort anmelden und mit etwas Glück seht ihr Apache bald live!

Wie ihr den Kanal abonnieren könnt, erfahrt ihr hier ausführlich:

So gewinnt ihr bei Instagram

Schreibt in die Kommentare des Gewinnspielposts, für welche 3 Apache-Songs die Emojis im Bild stehen.

Speichert euch den Post ab, damit ihr die Deadline im Auge behalten könnt: Teilnahmeschluss ist der 07. Mai um 10:00 Uhr!

Unter allen richtigen Kommentaren losen wir die Gewinnerinnen und Gewinner für 2x2 Tickets aus.

Erlebt das Konzert zusammen mit einer Begleitperson am 11. Mai in Stuttgart!

Im Radio Karten für Apaches Konzerte gewinnen

Eure Chance auf 2x2 Tickets im Radio ist am Montag, den 6. Mai.

Einfach die SWR3 Morningshow einschalten!

Wenn ihr dann ab 6 Uhr die Apache-Fans im Radio hört, die seinen Namen rufen, sofort die SWR3 Gewinnspielhotline 01802-929 100 (pro Anruf 6 Cent) wählen und für die Gewinnspielrunde registieren.

Mit ein bisschen Glück werdet ihr ausgelost und könnt mit einer Begleitperson zu einem der Apache-Konzerte. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr im Radio.

In der 6 Uhr Stunde habt ihr die Möglichkeit, 1x2 Tickets für das Konzert in Stuttgart am 11. Mai zu gewinnen.

In der 7 Uhr Stunde gibt es dann 1x2 Tickets für das Konzert in Mannheim am 5. Juni.

So gut ist ein Livekonzert von Apache 207

Mit Nebelmaschinen, Feuersäulen, Trommelklängen und antreibendem Tempo zieht Apache die Fans bei Konzerten in seine Welt. Seine Show ist eine Mischung aus Entertainment und musikalischem Genie mit einem Sound-Mix aus Street-Rap, Eighties-Pop und Euro-Dance.

Apache 207 unterbricht Konzert in Freiburg – das ist der Grund!

Das Bühnenbild seiner ersten großen Tour zeigte ein Mehrfamilienhaus. Wie eines, in dem er selbst in Ludwigshafen in einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist. Ein Einkaufswagen, Ölkanister und ein Fahrrad zeigen seine Vergangenheit. Umso mehr nimmt man ihm ab, wie dankbar er für seinen großen Erfolg ist, wenn er auf der Bühne minutenlangen Applaus der Fans genießt und persönliche Geschichten aus seinem Leben erzählt.

Besonderes Highlight des Konzerts: Apache fährt, begleitet von einem Lichtermeer, auf einem Boot durch die Menschenmenge in der Arena. 2023 war Apache einer der Hauptacts beim Kessel Festival in Stuttgart. Schaut euch hier die besten Fotos seiner Show an:

Hier bekommt ihr einen Eindruck von einem Livekonzert von Apache 207:

So erfolgreich ist Apache 207

Nicht nur wegen seiner zwei Meter Körpergröße ist Apache eine Erscheinung. Die Augen immer von einer Sonnenbrille verdeckt, die langen dunklen Haare zu einem Zopf geflochten oder glatt nach hinten gekämmt. So kennt man den Rapper und Sänger.

Mit zehn Nummer-1-Hits und über zwei Milliarden Streams gehört er zu den erfolgreichsten deutschen Künstler dieses Jahrhunderts und prägt die Musikszene. Seit seinem ersten Hit Roller hat er es geschafft, zu einem der größten Rap-Stars zu werden. Das liegt in erster Linie natürlich an seiner besonderen Stimme und den Texten: Apache weiß, wie schwer das Leben sein kann und singt und rappt darüber.

Apache weiß aber auch, wie er immer wieder für Aufmerksamkeit und Überraschungen sorgen kann: Sei es durch seine aufwendigen und millionenfach geklickten Musikvideos. Oder durch Duette wie mit Udo Lindenberg und ihrem Überhit Komet oder jetzt ganz neu mit Ayliva – eine der aktuell erfolgreichsten deutschen Newcomerinnen. Ihr Song Wunder hat bereits einen neuen Streaming-Rekord aufgestellt (und damit Komet abgelöst): Kein Lied wurde in Deutschland am ersten Tag so oft angehört, nämlich 3,3, Millionen Mal!

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um Tickets für die Konzerte von Apache 207 in Mannheim bzw. Stuttgart, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Jede/r Gewinner:in erhält zwei Tickets für das, in der jeweiligen Spielrunde, ausgelobte Konzert.

Instagram: für das Stuttgart-Konzert am 11.5.2024.

WhatsApp: für das Mannheim-Konzert am 5.6.2024.

In der SWR3 Morningshow am 6.5.2024 in der 6 Uhr-Stunde für das Stuttgart-Konzert am 11.5.2024.

Und am 6.5.2024 in der 7 Uhr -Stunde der SWR3 Morningshow für das Mannheim-Konzert am 5.6.2024.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Durchführung des Gewinnspiels bei Instagram

Vom 30.4.2024 bis zum 7.5.2024 10 Uhr habt ihr die Möglichkeit, auf Instagram unter dem Gewinnspielpost die drei gesuchten Songs zu kommentieren. Unter allen Kommentaren losen wir die Gewinner/die Gewinnerinnen aus.

Die Gewinner:innen werden am 7.5.2024 zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr per Direktnachricht über die Gewinndetails informiert. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von einer Stunde nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt.

Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb ihre Nachrichten-Eingänge regelmäßig checken. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls. Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein/ihr Alter getäuscht haben und bereits eine Gewinnbenachrichtigung erhalten haben, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Durchführung des Gewinnspiels bei WhatsApp

Wer den SWR3-Whatsapp-Kanal abonniert hat, hat ab dem 2.5.2024 Zugriff auf einen exklusiven Artikellink zum Gewinnspiel und kann sich ins Teilnahmeformular eintragen. Teilnahmeschluss ist der 7.5.2024 (23:59 Uhr). Unter allen Teilnehmern werden zwei Gewinner mit jeweils zwei Tickets für das Konzert von Apache 207 am dd.mm.2024 in Mannheim ausgelost und per Mail benachrichtigt. Die Gewinner müssen sich innerhalb von 24 Stunden zurückmelden und angeben, ob sie den Gewinn antreten möchten.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt. Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Sobald man am 6.5.2024 zwischen 6:30 Uhr und 8:00 Uhr ein spezielles Soundelement mit Apache-Fans, die seinen Namen rufen, im Programm von SWR3 hört, kann man sich auf der Gewinnspielhotline 01802-929 100 (pro Anruf 6 Cent) fürs Gewinnspiel registrieren.

Die Tickets werden unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmern verlost. Ob man gewonnen hat, erfährt man im Radio. Die Gewinner:innen werden außerdem am 6.5.2024 zwischen 7:00 Uhr und ca. 10:00 Uhr per Mail über die Gewinndetails informiert. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von zwei Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt.

Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls. Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf der Zugangsberechtigung ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

Sonstiges

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort wird von der/vom Teilnehmer:in selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei den Events nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Für die Teilnahme an dem jeweiligen Event gelten die entsprechenden AGBs des Veranstalters.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder ist die Warner Music Group Germany Holding GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.

Gewinnspender ist die Warner Music Group Germany Holding GmbH.