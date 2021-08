Dominik aus Erftstadt: „Für meinen Sohn Benjamin habe ich eine Empore ins Zimmer eingezogen, so dass er da klettern und spielen kann. Denn als Schulkind musste ich Platz in seinem Zimmer für einen Schreibtisch schaffen. Jetzt ist da ein Loch in der Decke, das ich nicht ordentlich geschlossen bekomme. Würde mich freuen, wenn ihr mir hier helfen könntet! “

