So interessant wie der Refrain auch klingt, im Deutschen bedeutet er nichts. Wer auf der Reise nach Québec das kanadische Volkslied live miterlebt – und mitsingen will, darf das gerne. Für alle, die jetzt den kompletten Text auswendig lernen wollen, et voilà:

Dondaine la ridaine

Par un beau dimanche au soir m'en allant me promener

Par un beau dimanche au soir m'en allant me promener

J'ai rencontré la belle je lui ai demandé

Refrain:

Dondaine la ridaine ma ta patte alimatou ma tante alou mali matou

Ma ta patte alimatou ma tante alou laridé

Dondaine la ridaine ma ta patte alimatou ma tante alou mali matou

Ma ta patte alimatou ma tante alou laridé

Die restlichen Strophen:

J'ai rencontré la belle je lui ai demandé

J'ai rencontré la belle je lui ai demandé

Je lui ai demandé si elle était à marier

Je lui ai demandé si elle était à marier

Je lui ai demandé si elle était à marier

Non, non répondit-elle pas avec un cordonnier

Non, non répondit-elle pas avec un cordonnier

Non, non répondit-elle pas avec un cordonnier

Car avec son alêne il pourrait me piquer

Car avec son alêne il pourrait me piquer

Car avec son alêne il pourrait me piquer

Sacré mes outils par terre maudissant mon métier

Sacré mes outils par terre maudissant mon métier

Sacré mes outils par terre maudissant mon métier

A part de ce métier là je me serais marié

Die Geschichte, die in den Strophen erzählt wird

Am einen Sonntagabend ging ich spazieren und traf einer hübsche Frau. Ich fragte sie, ob sie mich heiraten möchte. Sie sagte nein, sie heiratet keinen Schuhmacher, denn er könnte sie mit seiner Nadeln stechen. Ich warf meine Werkzeuge auf den Boden und verfluchte meinen Beruf. Denn hätte ich diesen nicht, hätte ich die schönste Frau im Dorf geheiratet.