Ansonsten bin ich sehr gespannt, was es so in den Kühlschränken im Südwesten gibt. Ich bin, wie man so schön sagt, heiß wie Frittenfett und fühl mich ehrlich gesagt jetzt schon wie so ein Rennpferd in der Startbox. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass mir diese kulinarischen Aufgaben gestellt werden.

Mario Kotaska, TV-Koch