Du kannst Tomaten von Erdbeeren unterscheiden und weißt, wie du den Herd anstellst? Prima, das reicht. Alles andere bringt dir Starkoch Johann Lafer in einem exklusiven Kochkurs für Anfänger bei, am Samstag ab 15 Uhr im Video.

Du kannst Tieflkühlpizza und Doseneintopf nicht mehr sehen? Der Lieferdienst begrüßt dich mittlerweile mit „...wie immer?“ und fragt längst nicht mehr nach deiner Adresse, wenn du anrufst? Dann ist es höchste Zeit für einen Kochkurs mit Starkoch Johann Lafer.

Immer mehr Menschen in SWR3Land wollen in diesen Zeiten selbst etwas kochen, ohne genau zu wissen, wie das geht! Johann Lafer

Sei dabei: Koch-Coaching mit Johann Lafer hier im Stream!

Am Samstag gibt es von Johann einen zweistündigen Kochkurs mit drei leckeren Gerichten, hier auf der Website von SWR3. Er bringt uns allen die wichtigsten Basics in der Küche bei und sorgt dafür, dass gutes Essen auf den Tisch kommt.

Ganz SWR3Land lernt kochen – auch Moderatorin Sabrina Kemmer

Und Johann hat seine Anleitung direkt an einem richtigen harten Fall getestet: SWR3-Moderatorin Sabrina Kemmer sagt von sich selbst, dass sie nicht besonders gut ist in der Küche und dringend Hilfe nötig hat. Sie steht an der Seite des Starkochs am Herd und vertritt würdig alle blutigen Anfänger in SWR3Land.

Ich kann nicht wirklich kochen. Und das ist im Moment echt blöd. Immer nur Tiefkühlzeug macht keinen Spaß, und immer liefern lassen geht ins Geld. SWR3-Moderatorin Sabrina Kemmer

Alle Rezepte zum Online-Kochkurs mit Johann Lafer

Diese Gerichte hat Johann Lafer entwickelt – sie klingen nach ganz großer Küche, aber am Samstag zeigt er dir, wie einfach das geht:

Gemüsespaghetti mit Linsenbolognese

Schnitzelvariationen mit Kartoffelsalat



Vegetarisches Curry mit Gemüse und Reis

Das Koch-Coaching wurde am 5.5.2020 aufgezeichnet.

#zusammenhalten in der Corona-Krise

Die Corona-Krise geht auch an Johann Lafer nicht spurlos vorüber. Auf Distanz zusammenhalten ist das Motto. Und dafür gibt's auf dem Instagram-Kanal des Kochs regelmäßig Rezepte, die man auch mit den Kindern gemeinsam gut kochen kann.