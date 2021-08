auf Facebook teilen

Was für eine Stimmung bei bestem Wetter auf einem der größten Sommer-Party-Open-Airs der Region! 2019 traten beim Stadtfest in Ludwigshafen am Samstag Marspol, Juli und als Headliner Sunrise Avenue auf. Und das bei freiem Eintritt!