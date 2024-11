Tate McRae kommt am 13. Mai 2025 nach Stuttgart in die Schleyer-Halle! Die mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnete Pop-Künstlerin aus Kanada stellt auf ihrer "Miss Possessive"-Tour ihr drittes Album "So Close To What" vor. Supportet wird sie bei allen Europa- und UK-Terminen von der neuseeländischen Singer/Songwriterin Benee. Hier gibt's SWR3 Tickets oder unter 07221-300 300. Für SWR3 Clubmitglieder günstiger!

Datum: Dienstag, 13. Mai 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Hanns-Martin-Schleyer-Halle

70372 Stuttgart Veranstalter: Live Nation Mitwirkende: Tate McRae

Support: Benee