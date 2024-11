per E-Mail teilen

Freut euch auf das Sea You Festival in Freiburg am Tunisee vom 18. bis 20. Juli 2025! Es erwarten euch über 150 Acts auf sechs Bühnen! Mit dabei sind u.a. YouNotUs, Vize, Alle Farben, Anna Reusch und Aka Aka. Hier gibt's SWR3 Tickets oder unter 07221-300 300. Für SWR3 Clubmitglieder günstiger!