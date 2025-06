per E-Mail teilen

Tom Odell kommt im Rahmen seiner "Wonderful Life Tour 2025" am 22. November 2025 nach Mannheim in die SAP Arena! Mit im Gepäck hat der erfolgreiche britische Singer/Songwriter und Pianist sein gleichnamiges neues Album. Freut euch auf viele neue Songs und Hits des ehemaligen SWR3 New Pop-Künstlers! Hier gibt's SWR3 Tickets oder unter 07221-300 300.